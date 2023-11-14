Саме цей літак росіяни активно застосовували на фронті для того, щоб штурмувати позиції українських захисників. Повітряне судно збили 14 листопада.

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Сили оборони збили Су-25 під Авдіївкою

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун розповів, що штурмовик Су-25 став черговим повітряним судном окупантів, яке стало брухтом. Він наголосив, що наразі достеменно невідомо, з якої зброї змогли збити ворожий штурмовик.

Крім того, Штупун наголосив, що Су-25 став уже восьмим знищеним повітряним судном противника з початку активізації штурмових дій поблизу Авдіївки. Зокрема, атаки почалися 10 жовтня 2023 року.

Що відомо про винищувач Су-25 Винищувач Су-25 лишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують у понад 30 країнах світу. Його створили в 1970-х роках у СРСР для підтримки наземних військ, а перший політ штурмовика відбувся у 1975 році.

Цей винищувач може розганятися зі швидкістю до понад 900 кілометрів на годину. Літак також може бути оснащений зброєю різного типу, від авіабомб до керованих ракет типу "повітря – повітря".

Варто зазначити, що Су-25 досить маневровий літак, який швидко може змінювати напрям свого руху. До того ж повітряне судно має різноманітні системи захисту, які дозволяють йому вижити у бойових умовах.

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