Саме цей літак росіяни активно застосовували на фронті для того, щоб штурмувати позиції українських захисників. Повітряне судно збили 14 листопада.
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Сили оборони збили Су-25 під Авдіївкою
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун розповів, що штурмовик Су-25 став черговим повітряним судном окупантів, яке стало брухтом. Він наголосив, що наразі достеменно невідомо, з якої зброї змогли збити ворожий штурмовик.
Крім того, Штупун наголосив, що Су-25 став уже восьмим знищеним повітряним судном противника з початку активізації штурмових дій поблизу Авдіївки. Зокрема, атаки почалися 10 жовтня 2023 року.
Що відомо про винищувач Су-25
- Винищувач Су-25 лишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують у понад 30 країнах світу. Його створили в 1970-х роках у СРСР для підтримки наземних військ, а перший політ штурмовика відбувся у 1975 році.
- Цей винищувач може розганятися зі швидкістю до понад 900 кілометрів на годину. Літак також може бути оснащений зброєю різного типу, від авіабомб до керованих ракет типу "повітря – повітря".
- Варто зазначити, що Су-25 досить маневровий літак, який швидко може змінювати напрям свого руху. До того ж повітряне судно має різноманітні системи захисту, які дозволяють йому вижити у бойових умовах.
Українські військові активно нищать російську авіацію
- Українські прикордонники збили російський винищувач Су-25 на Авдіївському напрямку 29 жовтня. Зокрема, цей літак окупантів вдалося знищити за допомогою ракети з ПЗРК.
- За кілька днів до цього у Донецькій області також збили штурмовик Су-25. Це був п'ятий літак, який втратила російська армія за 5 днів.
- Варто зазначити, що станом на 29 жовтня 2023 року українські збили 320 літаків та 324 вертольоти окупантів. Це становить приблизно 15% від усієї кількості авіаційної техніки, яку має на озброєнні Росія.