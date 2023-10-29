Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Він підкреслив, що прикордонники у складі Сил оборони виконують завдання і на Авдіївському напрямку.

До теми Мінус понад 600 окупантів, 8 танків та артсистем: втрати ворога на 29 жовтня

Сьогодні розрахунок ПЗРК здійснив постріл по ворожому літаку. Попередньо, це Су-25. Ракета поцілила у літак, після чого ми побачили як він почав знижуватися, задимівся і зник за обрієм,

– повідомив Демченко.

Минулого тижня українські захисники також вдало відпрацювали по російських літаках. У Генштабі ЗСУ 16 жовтня повідомляли, що протягом тижня ліквідували 3 російських винищувачі Су-25.

Скільки авіації втратила російська армія

Згідно з даними порталу Global Firepower, російська армія мала на початок повномасштабного вторгнення мала 4 182 одиниці авіаційної техніки на озброєнні. До цього числа входять літаки, гелікоптери й допоміжна техніка.

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники станом на ранок 29 жовтня 2023 року збили 320 літаків та 324 вертольоти. Варто наголосити, що до цієї статистики не враховують знищену авіацію на російських аеродромах.

За приблизними підрахунками, українські воїни вже ліквідували 15% від усієї кількості авіаційної техніки, яку має на озброєнні Росія.

Разом з тим, авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко повідомляє, що російська армія на кінець 2021 року мала авіапарк з понад 400 літаків. До нього входять: