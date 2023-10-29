Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко. Он подчеркнул, что пограничники в составе Сил обороны выполняют задачи и на Авдеевском направлении.

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Сегодня расчет ПЗРК произвел выстрел по вражескому самолету. Предварительно, это Су-25. Ракета попала в самолет, после чего мы увидели как он начал снижаться, задымился и скрылся за горизонтом,

– сообщил Демченко.

На прошлой неделе украинские защитники также удачно отработали по российским самолетам. В Генштабе ВСУ 16 октября сообщали, что в течение недели ликвидировали 3 российских истребителя Су-25.

Сколько авиации потеряла российская армия

Согласно данным портала Global Firepower, российская армия имела на начало полномасштабного вторжения 4 182 единицы авиационной техники на вооружении. В это число входят самолеты, вертолеты и вспомогательная техника.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники по состоянию на утро 29 октября 2023 сбили 320 самолетов и 324 вертолета. Стоит подчеркнуть, что в эту статистику не учитывают уничтоженную авиацию на российских аэродромах.

По приблизительным подсчетам, украинские воины уже ликвидировали 15% всего количества авиационной техники, которое имеет на вооружении Россия.

Вместе с тем, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сообщает, что российская армия на конец 2021 года имела авиапарк из более 400 самолетов. В него входят: