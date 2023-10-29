С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 299 080 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются.
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Актуальные потери России на фронте
- танков – 5175 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 9758 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средств ПВО – 558 (+0) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
- крылатых ракет – 1544 (+3),
- кораблей /катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
- специальной техники – 1012 (+1).
Потери врага на фронте / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают российского врага и его цели
- По состоянию на 29 октября известно, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".
- Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.
- Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БПЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. К счастью, все ударные БПЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.