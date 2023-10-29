С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 299 080 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются.

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Актуальные потери России на фронте

танков – 5175 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 9758 (+9) ед,

артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,

РСЗО – 834 (+0) ед,

средств ПВО – 558 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),

крылатых ракет – 1544 (+3),

кораблей /катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,

специальной техники – 1012 (+1).



Потери врага на фронте / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают российского врага и его цели