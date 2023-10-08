Захватчика уничтожили бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он был ликвидирован на Бахмутском направлении.

Важно Накрыли ракетами: на Запорожском направлении могли уничтожить российского генерал-майора Горячева

ВСУ отправили на тот свет российского майора

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, защитники из 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили майора десантно-штурмовой бригады оккупационной армии. Это произошло на Бахмутском направлении.

Судя по обнародованным документам оккупанта, ВСУ ликвидировали террориста Владимира Мирошниченко. Ему было 38 лет. Он был заместителем командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России.

Ликвидированный оккупант / фото Юрия Бутусова

Как ВСУ уничтожили российского майора: смотрите видео

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 8 октября ВСУ уничтожили 282 280 российских военных. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 бойцов. Потери в технике: