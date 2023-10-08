Захватчика уничтожили бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он был ликвидирован на Бахмутском направлении.

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ВСУ отправили на тот свет российского майора

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, защитники из 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили майора десантно-штурмовой бригады оккупационной армии. Это произошло на Бахмутском направлении.

Судя по обнародованным документам оккупанта, ВСУ ликвидировали террориста Владимира Мирошниченко. Ему было 38 лет. Он был заместителем командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России.

Ликвидированный оккупант / фото Юрия Бутусова

Как ВСУ уничтожили российского майора: смотрите видео

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 8 октября ВСУ уничтожили 282 280 российских военных. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 бойцов. Потери в технике:

  • танков – 4821 (+21);
  • боевых бронированных машин – 9123 (+21);
  • артиллерийских систем – 6705 (+17);
  • РСЗО – 808 (+0);
  • средства ПВО – 542 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5);
  • крылатые ракеты – 1530 (+0);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38);
  • специальная техника – 959 (+3).