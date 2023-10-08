С 24 февраля 2022 года Россия уже оставила на войне в Украине по меньшей мере 282 280 военных. Однако из-за боевых действий считать потери трудно, поэтому они могут быть больше.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4821 (+21);
- боевых бронированных машин – 9123 (+21);
- артиллерийских систем – 6705 (+17);
- РСЗО – 808 (+0);
- средства ПВО – 542 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5);
- крылатые ракеты – 1530 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38);
- специальная техника – 959 (+3).
Актуальные потери врага по состоянию на 8 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие последствия продвижения ВСУ на Таврическом направлении
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что наши Силы обороны достигли успехов возле Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении.
- По его словам, наши военные там выполнили 1 085 огневых задач. В результате потери врага в живой силе достигли 171 единицу личного состава. Из них 51 – погибшие, 120 – ранены.
- Кроме того, наши военные уничтожили 44 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 реактивную систему залпового огня, 2 противотанковых ракетных комплекса, 18 беспилотников, 11 единиц автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.
- Также наши бойцы успешно отработали по вражеским складам, уничтожив 3 с боеприпасами.