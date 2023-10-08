С 24 февраля 2022 года Россия уже оставила на войне в Украине по меньшей мере 282 280 военных. Однако из-за боевых действий считать потери трудно, поэтому они могут быть больше.

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Какие потери врага в технике

танков – 4821 (+21);

боевых бронированных машин – 9123 (+21);

артиллерийских систем – 6705 (+17);

РСЗО – 808 (+0);

средства ПВО – 542 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5);

крылатые ракеты – 1530 (+0);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38);

специальная техника – 959 (+3).



Актуальные потери врага по состоянию на 8 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие последствия продвижения ВСУ на Таврическом направлении