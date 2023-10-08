З 24 лютого 2022 року Росія вже залишила на війні в Україні щонайменше 282 280 військових. Однак через бойові дії рахувати втрати важко, тож вони можуть бути більшими.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4821 (+21);

бойових броньованих машин – 9123 (+21);

артилерійських систем – 6705 (+17);

РСЗВ – 808 (+0);

засоби ППО – 542 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5);

крилаті ракети – 1530 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38);

спеціальна техніка – 959 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 8 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які наслідки просування ЗСУ на Таврійському напрямку