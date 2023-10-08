З 24 лютого 2022 року Росія вже залишила на війні в Україні щонайменше 282 280 військових. Однак через бойові дії рахувати втрати важко, тож вони можуть бути більшими.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 4821 (+21);
  • бойових броньованих машин – 9123 (+21);
  • артилерійських систем – 6705 (+17);
  • РСЗВ – 808 (+0);
  • засоби ППО – 542 (+1);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5);
  • крилаті ракети – 1530 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38);
  • спеціальна техніка – 959 (+3).


Актуальні втрати ворога станом на 8 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які наслідки просування ЗСУ на Таврійському напрямку

  • Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що наші Сили оборони мають успіхи біля Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку.
  • За його словами, наші військові там виконали 1 085 вогневих завдань. Внаслідок цього втрати ворога у живій силі сягнули 171 одиницю особового складу. З них 51 – загиблі, 120 – поранені.
  • Окрім того, наші військові знищили 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 4 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 протитанкових ракетних комплекси, 18 безпілотників, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
  • Також наші бійці успішно відпрацювали по ворожих складах, знищивши 3 з боєприпасами.