Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он подтвердил, что силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи у Копанов и Новопрокоповки.

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На Таврическом направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки. Утраты неприятеля резко возросли. Уничтожено РСЗО БМ-27 Ураган,

– сообщил Тарнавский.

ВСУ кроют огнем позиции врага

По его данным, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов, провел 22 боевых столкновения. Кроме того, совершил 782 артобстрела. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.

Потери врага на Таврическом направлении:

личного состава – 338 человек;

уничтожены 52 единицы военной техники.

В частности, ВСУ прошли на этом направлении 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.

"Также уничтожен состав боеприпасов и еще один важный объект врага", - подчеркнул Тарнавский, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Обратите внимание! Общие потери врага за сутки – 610 окупантов, а с начала вторжения достигли уже более 281 тысячи.

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