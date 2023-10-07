Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он подтвердил, что силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи у Копанов и Новопрокоповки.
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На Таврическом направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки. Утраты неприятеля резко возросли. Уничтожено РСЗО БМ-27 Ураган,
– сообщил Тарнавский.
ВСУ кроют огнем позиции врага
По его данным, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов, провел 22 боевых столкновения. Кроме того, совершил 782 артобстрела. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.
Потери врага на Таврическом направлении:
- личного состава – 338 человек;
- уничтожены 52 единицы военной техники.
В частности, ВСУ прошли на этом направлении 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.
"Также уничтожен состав боеприпасов и еще один важный объект врага", - подчеркнул Тарнавский, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Главное о ситуацию на фронте
- В утренней сводке Генштаба на 7 октября сообщают, что украинские войска продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины.
- Кроме того, Силы обороны активно наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Во время наступательных действий на Бахмутском направлении защитники также имеют частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.