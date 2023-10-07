Кроме того, частичный успех был и восточнее Андреевки. Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Фиксируют частичные успехи за сутки

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Собственно, частичный успех зафиксировали севернее Копани и южнее Новопрокопки.

Также во время наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении удалось иметь частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага,

– отмечают в Генштабе ВСУ.

Какая ситуация по другим направлениям