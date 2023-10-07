Крім того, частковий успіх був і на схід від Андріївки. Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Фіксують часткові успіхи за добу
У Генштабі зазначають, що Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Власне, частковий успіх зафіксували північніше Копані та південніше Новопрокопівки.
Також під час наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку вдалося мати частковий успіх східніше Андріївки, що на Донеччині.
Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога,
– зазначають у Генштабі ЗСУ.
Яка ситуація на інших напрямках
- Волинський і Поліський, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ". Там оперативна обстановка залишається без змін.
- Сіверський і Слобожанський. Там ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Також фіксують проведення активної диверсійної діяльності, щоб не допустити перекидання наших військових на загрозливі напрямки. Крім того, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Бєлгородській області.
- Куп'янський напрямок у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Там за добу наші військові відбили атаки окупантів у районах Синьківки та Іванівки на Харківщині.
- Лиманський напрямок. Там відбили 5 атак окупантів східніше Макіївки на Луганщині. Крім того, загарбники безрезультатно намагалися відновити втрачене положення південніше Андріївки, що на Донеччині. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, б'ють по живій силі і техніці ворога, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Андріївський і Мар'їнський напрямки у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Окупанти там здійснили понад 10 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, що на Донеччині.
- Шахтарський напрямок. Наші військові відбили атаки окупантів поблизу Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського на Донеччині та північніше Приютного, що на Запоріжжі.
- Запорізький напрямок. Наші захисники стримують окупантів у районі північно-східніше Новопрокопівки на Запоріжжі.
- Херсонський напрямок у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса". Там Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади, а також успішно уражають тили окупантів.