Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что предпосылки для этого есть. По его словам, главная задача – перекрыть поставки россиян для враждебной группировки, которая находится на этом направлении.

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Какие перспективы имеют ВСУ

В последние недели Украина проводит широкомасштабные огневые операции, в частности возле Роботино и Вербового. По мнению Маломужа, сегодня это направление, которое создает предпосылки не только для продвижения в Токмак, но и для уничтожения вражеских резервов.

Сегодня это мощный плацдарм для широкомасштабных наступательных операций на Юге. Если мы сделаем это еще до ухудшения погодных условий, у противника шансов не будет. Мы их оставим без помощи извне,

– рассказал генерал армии.

Если перекрыть снабжения россиян, то это лишит Запорожскую группировку значительного количества ресурсов. Также это позволит Украине двигаться дальше и поэтапно дойти до моря.

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Погода не помешает

Украина имеет качественную артиллерию, которая позволяет отбрасывать окупантов как можно дальше. Благодаря дальнобойному оружию противник отходит и даже не может поражать наши средства, не то чтобы наступать. Это тоже для нас положительная предпосылка.

К погодным условиям украинские военные уже адаптировались. Более того, мы находимся на своей территории, у нас есть бойцы, которые были на войне в разное время года, поэтому знают, как эффективно работать. К тому же подразделения Сил специальных операций даже тренируют воевать зимой, поэтому погода контрнаступления не остановит.

ССО научены воевать зимой, в снег и дождь, используя такую погоду как преимущество перед врагом. Конечно, определенные коррективы будут: по времени, направлениям, но погоду нужно использовать умело для того, чтобы получить преимущества на конкретном направлении,

– подчеркнул генерал.

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