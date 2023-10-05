Несмотря на это, окончательно контрнаступательные действия вооруженных сил нашего государства не остановятся. В настоящее время украинские военные также продолжают деоккупировать наши территории от врага.

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Как продолжается украинское контрнаступление сейчас

Аналитики отметили, что украинские военные продолжают наступательные операции вблизи Бахмута в Донецкой области и на Западе Запорожской области. На этих направлениях у наших защитников были определенные продвижения.

Украинские войска продолжали наступать на железную дорогу между Клещиевкой и Андреевкой, а украинский Генеральный штаб заявил, что ВСУ достигли частичного успеха вблизи этих населенных пунктов,

– отметили в ISW.

К тому же эксперты, ссылаясь на данные по геолокационным кадрам, подчеркнули, что украинские военные также продвинулись к востоку от Новопрокоповки на западе Запорожской области. А Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники добились частичного успеха к Западу от Работиного.

Аналитики также рассказали, что, по предварительным данным некоторых российских источников, Силы обороны продвинулись к линии окопов захватчиков на линии Работино-Копани в Запорожской области.

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Что будет с наступлением осенью и зимой

Эксперты американского Института изучения войны, ссылаясь на слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, сказали, что хорошая погода продлится еще шесть – восемь недель, прежде чем она повлияет на операции как Украины, так и России.

"Сезонный сильный дождь и грязь осенью замедлит движение по грунту с обеих сторон. Однако осенний дождь и грязь обычно менее интенсивны, чем весенние условия", – отметили в ISW.

Кроме того, по мнению аналитиков, укрепление почвы в зимние морозы, вероятно, позволит увеличить темп боевых действий. Более того, украинские официальные лица намерены продлевать контрнаступательные операции до конца 2023 года, используя холодные погодные условия.

В заключение в ISW оценили, что наступательные операции будут продолжаться в течение зимнего сезона. В частности, ранее аналитики наблюдали продолжение боевых действий в течение осени 2022 года, зимнего сезона 2022 – 2023 годов и весны 2023 года.

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