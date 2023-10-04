В Украине не раз заявляли о том, что наступательные операции наших военных продолжатся и зимой. Глава государства объяснил, в чем состоит сложность нынешнего контрнаступления.

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Нехватка снарядов

По словам Зеленского, украинским военным на фронте не хватает вооружения. Речь идет прежде всего о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. Кроме того, он напомнил, что движение наших военных замедляет и враждебные минные поля.

Президент отметил, что перед Украиной предстанет еще один вызов – зима.

Мы должны пройти ее, не потеряв инициативы на поле боя,

– подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что все хотят увидеть скорый результат на поле боя, однако не следует забывать, что это масштабная война, которая длится почти два года.

"Есть усталость, но мы очень мотивированы, и мы все сделаем, чтобы победить нашего врага", – заверил украинский лидер.

Ранее глава государства неоднократно комментировал украинское контрнаступление, отмечая, что оно дается ценой больших жертв и героизма защитников. Зеленский призвал мир осознать, что война в Украине – общая. Он отмечал, что успешное контрнаступление и победа – это гарантия безопасности для всех.

Также президент просил партнеров предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, а "не то, которое просто где-то у них там есть". Комментируя темпы контрнаступления, Зеленский заявил, что оно провигается быстрее санкционных пакетов.

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