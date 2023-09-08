Украина платит за возвращение своих территорий высокую цену, и просит у союзников одного – дать ей необходимое оружие для выдворения врага. Об этом глава государства напомнил на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии во время обращения к участникам Форума в пятницу, 8 сентября, передает 24 Канал.
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Дайте нам то, что нужно, а не то, что у вас есть
Во время выступления Зеленский прокомментировал потери на фронте.
Мы едем на авто, со скоростью 500 километров в час и потому это так опасно, поэтому у нас такие потери,
– заявил президент.
Он напомнил, что освобождение каждого сантиметра нашей земли из-под сапог захватчиков дается большой ценой. И дело не в деньгах. Речь идет о реальных человеческих жизнях. Жизнях украинцев.
Украина нуждается в оружии, чтобы раз и навсегда выдворить из своей земли страну-агрессорку. В частности, президент напомнил о господстве россиян в небе и о том, что, чтобы положить ему конец, украинцам нужны истребители.
Работаем над этим. Вчера был разговор с премьером Британии,
– подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Украине не нужно давать оружие, которое просто есть у союзников, следует давать то, что ей необходимо. Он напомнил, что есть целый список того вооружения, в котором наши военные нуждаются в первую очередь.
После всего этого некоторые лидеры из Европы говорят "По завершении войны вы, господин Зеленский, можете работать в любой стране, потому что вы знаете о нас и наше оружие больше любого из нас!"
– пошутил президент.
Другие заявления Зеленского на форуме
- На открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии Зеленский также прокомментировал вопрос сроков президентских выборов в Украине. Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы военные на передовой, люди, находящиеся за границей и под оккупацией, тоже имели возможность сделать свой выбор.
- Украинский лидер прокомментировал и темпы контрнаступления. Он заявил, что "контрнаступление продвигается быстрее, чем новые санкционные пакеты".
- Напомним, что США объявили о передаче нового военного пакета, в который войдут снаряды с обедненным ураном. Эти боеприпасы позволяют эффективно уничтожать тяжелую технику. Уже этой осенью Украина сможет получить первые танки Abrams вместе с "урановыми" снарядами к ним.