Украинский лидер отметил, что "двухсотый" Пригожин существенно повлиял на моральное состояние россиян, сообщает 24 Канал. Граждане страны-террориста привыкли прикрываться вагнеровцами и бросать их вперед на поле боя. Для Украины все, что произошло – конечно плюс.

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Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере такая информация у нас есть,

– подчеркнул Зеленский.

"Это говорит о слабости Путина"

Ранее украинский лидер отмечал, что Путин патологически боится потерять свою власть. "Бункерный дед" боится даже якобы своих бывших "друзей" и ликвидирует их.

Тогда Зеленский заметил: если Путин убил Пригожина, это говорит о слабости главы Кремля, который испугался своего конкурента. Однодневный так называемый мятеж Пригожина продемонстрировал России и всему миру, что Путин был неспособен контролировать ситуацию в стране-террористе.

После "мятежа" Пригожина можно было заключить в тюрьму. В то же время Путин отказался действовать по так называемым "законам" России. Этим он продемонстрировал, что не доверяет и судебной системе России.