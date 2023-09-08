Український лідер зауважив, що "двохсотий" Пригожин суттєво вплинув на моральний стан росіян, інформує 24 Канал. Громадяни країни-терористки звикли прикриватися вагнерівцями та кидати їх вперед на полі бою. Для України усе, що відбулося, – звичайно плюс.

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Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є,

– наголосив Зеленський.

"Це говорить про слабкість Путіна"

Раніше український лідер наголошував, що Путін патологічно боїться втратити свою владу. "Бункерний дід" боїться навіть начебто своїх колишніх "друзів" й ліквідовує їх.

Тоді Зеленський зауважив: якщо Путін убив Пригожина, це говорить про слабкість очільника Кремля, який злякався свого конкурента. Одноденний так званий заколот Пригожина продемонстрував Росії та усьому світові, що Путін був нездатний контролювати ситуацію у країні-терористці.

Після "заколоту" Пригожина можна було ув'язнити. Водночас Путін відмовився діяти за так званими "законами" Росії. Цим він продемонстрував, що не довіряє й судовій системі Росії.