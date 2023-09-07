Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він припустив, коли кремлівський диктатор Владімір Путін ліквідує воєнного злочинця Суровікіна.

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Мафіозна держава

Диктатор зараз дистанціюється від воєнних злочинів терористичної організації ПВК "Вагнера". Путін хоче все це скинути на Дмітрія Уткіна й Пригожина, які понесли з собою у могилу всі таємниці й головні секрети.

Я думаю, що Суровікіна до кінця року Путін ліквідує, адже він один з головних співучасників й спільників щодо ПВК "Вагнера",

– сказав Осєчкін.

Суровікін, звісно, теж багато знає, оскільки був одним з керівників російської армії під час війни. Він знає з ким і хто погоджував плани щодо використання ув'язнених, створення так званої "бахмутської м'ясорубки" тощо.

Нині Росія – це мафіозна держава. А Путін це не тільки диктатор, а й ватажок мафії. Вони, як будь-яка інша мафія, намагатимуться зробити максимум, щоб приховати свої злочини, а ті, хто можуть дати проти них свідчення, опинятимуться у могилі.

"Суровікін є об'єктом для ліквідації. Я сильно здивуюся, якщо він буде живий і здоровий у 2024 році", – зазначив російський правозахисник.

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