Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він припустив, коли кремлівський диктатор Владімір Путін ліквідує воєнного злочинця Суровікіна.
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Мафіозна держава
Диктатор зараз дистанціюється від воєнних злочинів терористичної організації ПВК "Вагнера". Путін хоче все це скинути на Дмітрія Уткіна й Пригожина, які понесли з собою у могилу всі таємниці й головні секрети.
Я думаю, що Суровікіна до кінця року Путін ліквідує, адже він один з головних співучасників й спільників щодо ПВК "Вагнера",
– сказав Осєчкін.
Суровікін, звісно, теж багато знає, оскільки був одним з керівників російської армії під час війни. Він знає з ким і хто погоджував плани щодо використання ув'язнених, створення так званої "бахмутської м'ясорубки" тощо.
Нині Росія – це мафіозна держава. А Путін це не тільки диктатор, а й ватажок мафії. Вони, як будь-яка інша мафія, намагатимуться зробити максимум, щоб приховати свої злочини, а ті, хто можуть дати проти них свідчення, опинятимуться у могилі.
"Суровікін є об'єктом для ліквідації. Я сильно здивуюся, якщо він буде живий і здоровий у 2024 році", – зазначив російський правозахисник.
Що чекає на воєнного злочинця Суровікіна: дивіться відео
Вихід на волю воєнного злочинця Суровікіна: останні новини
- 5 вересня Суровікін нібито засвітився на публіці після арешту. Світлину воєнного злочинця з дружиною опублікувала пропагандистка Ксєнія Собчак. Зазначимо, що зник він невдовзі після того, як Євгеній Пригожин розпочав свій одноденний заколот.
- З офіційного вебсайту міноборони Росії видалили портфоліо генерала Суровікіна, який був командувачем російських сил вторгнення в Україну. Це свідчить про те, що воєнний злочинець перебуває в опалі. Попри це, за даними аналітиків ISW, йому вже готують нову посаду, але не у військовій сфері.
- На думку політолога Олександра Морозова, зараз поплічники Путіна намагаються стабілізувати ситуацію у міністерстві оборони. Можливо, саме тому Суровікін і вийшов зараз.