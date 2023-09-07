Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он предположил, когда кремлевский диктатор Владимир Путин ликвидирует военного преступника Суровикина.
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Мафиозное государство
Диктатор сейчас дистанцируется от военных преступлений террористической организации ЧВК "Вагнера". Путин хочет все это сбросить на Дмитрия Уткина и Пригожина, унесших с собой в могилу все тайны и главные секреты.
Я думаю, что Суровикина до конца года Путин ликвидирует, ведь он один из главных соучастников и сообщников по ЧВК "Вагнеру",
– сказал Осечкин.
Суровикин, конечно, тоже многое знает, поскольку был одним из руководителей российской армии во время войны. Он знает с кем и кто согласовывал планы использования заключенных, создания так называемой "бахмутской мясорубки" и т.д.
Сейчас Россия – это мафиозное государство. А Путин это не только диктатор, но и главарь мафии. Они, как любая другая мафия, постараются сделать максимум, чтобы скрыть свои преступления, а те, кто могут дать против них показания, будут оказываться в могиле.
"Суровикин является объектом для ликвидации. Я сильно удивлюсь, если он будет жив и здоров в 2024 году", – отметил российский правозащитник.
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Выход на свободу военного преступника Суровикина: последние новости
- 5 сентября Суровикин якобы засветился на публике после ареста. Фотография военного преступника с супругой опубликовала пропагандистка Ксения Собчак. Отметим, что он исчез вскоре после того, как Евгений Пригожин начал свой однодневный мятеж.
- С официального вебсайта минобороны России удалили портфолио генерала Суровикина, который был командующим российскими силами вторжения в Украину. Это свидетельствует о том, что военный преступник находится в опале. Тем не менее по данным аналитиков ISW, ему уже готовят новую должность, но не в военной сфере.
- По мнению политолога Александра Морозова, сейчас приспешники Путина пытаются стабилизировать ситуацию в министерстве обороны. Может быть, именно поэтому Суровикин и вышел сейчас.