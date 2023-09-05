Два американских чиновника и человек, близкий к минобороны России, подтверждают информацию, что Суровикин снова на свободе. Суровикин, которого считали союзником Пригожина, исчез из виду общественности в июне, после мятежа ЧВК "Вагнера".

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Суровикин до сих пор в распоряжении минобороны России

Американские официальные лица утверждают, что Суровикин, получивший прозвище "генерал Армагеддон" за свою жестокую тактику в Сирии, заранее узнал о мятеже Пригожина.

Через несколько часов после начала мятежа в России опубликовали видеозапись, на которой Суровикин призывает бойцов "Вагнера" отступить.

Американские официальные лица заявили, что, хотя Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под стражи, остается непонятным, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение или другие ограничения, наложенные российскими властями.

Суровикин был освобождн через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе в конце августа, сказал на условиях анонимности человек, близкий к российскому минобороны.

Генерал по-прежнему сохранил свое звание и формально остается офицером в армии, но карьерных перспектив у него больше нет, сказал собеседник. Суровикин был официально снят с поста главы Воздушно-космических сил России.

В понедельник, 4 сентября, Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии. Фото опубликовала одиозная россиянка Ксения Собчак.

Аликсей Венедиктов, возглавлявший либеральную радиостанцию "Эхо Москвы" до ее закрытия Кремлем, написал, что Суровикин находится дома с семьей.

"Он в отпуске и находится в распоряжении министерства обороны", – написал господин Венедиктов.

Пригожин высоко оценивал Суровикина

С октября по январь Суровикин был высшим офицером России, отвечавшим за операции в Украине. Он руководил выводом российских войск из Херсона и переходом к оборонной стратегии, которая включала в себя возведение огромной стены обороны, известной как "линия Суровикина", усложняющая контрнаступление украинских войск.

Пригожин знал Суровикина, поскольку бойцы "Вагнера" служили в Сирии в составе русских войск, когда генерал был там высшим командиром. В прошлом году Пригожин высоко оценил назначение генерала, назвав его легендарной личностью и самым способным командиром в российских вооруженных силах.

В январе 2023 Кремль отодвинул Суровикина на второй план, назначив командующим оккупационными войсками в Украине Валерия Герасимова.

Это изменение стало началом более широкой потери власти для Пригожина, который вскоре вступил в конфликт с Герасимовым и министром обороны России Сергеем Шойгу, поскольку войска "Вагнера" понесли большие потери при попытке взять Бахмут.

Эти противоречия в конце концов и привели к тому, что Пригожин начал кратковременный мятеж, целью которого, по его словам, было устранение двух руководителей российского минобороны, а не свержение Путина.