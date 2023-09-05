Суровикин исчез вскоре после того, как Евгений Пригожин начал свой однодневный "мятеж". Тогда сообщалось, что его задержали и допрашивают. Впоследствии российские СМИ распространили информацию, что "мясник" якобы находится под домашним арестом.

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Теперь же Пригожина уже вроде бы похоронили. А Суровикин неожиданно "всплыл" на улицах Москвы. Фотографию с прогулки "мясника" и его жены опубликовала одиозная Ксения Собчак. В то же время сказать на 100%, что на фото изображён именно Суровикин, – нельзя: его лицо закрывают темные очки.

Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве,

– подписала фото Собчак.



Суровикин "засветился" в Москве / Фото из телеграмм-канала Ксении Собчак

Заметьте! Интересно, что накануне Шойгу отказался отвечать на вопросы о Суровикине. У министра обороны России поинтересовались, ведется ли расследование против "мясника".

Журналисты заметили, что на руке супруги Суровикина – браслет Cartier из коллекции Juste un Clou. Стоит украшение около миллиона рублей. Кроме того, обувь жены "мясника" стоит около 400 евро.