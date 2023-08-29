Российские СМИ пишут, что на Серафимском кладбище в Санкт-Петербурге неожиданно ужесточили охрану. Это одно из мест, где могли бы похоронить основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который недавно погиб во время авиакатастрофы, сообщает 24 Канал.

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Дата похорон все еще неизвестна

Пригожин сделал Украине подарок на День Независимости и погиб накануне вечером, но дата прощания достоверно пока неизвестна. По информации росСМИ, оно может пройти уже 30 августа с предварительной панихидой в Москве.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией о дате и времени похорон Пригожина.

Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и прежде всего, конечно, основываются на решении родственников,

– сказал Дмитрий Песков.

Ответить на вопрос, будет ли Путин на похоронах Пригожина он тоже не смог, ведь "неизвестно, как будет проходить прощание".

В то же время известно, что 29 августа пройдут похороны минимум одного вагнеровца – Валерия Чекалова. С ним простятся на Северном кладбище.

На Серафимском кладбище в Санкт-Петербурге ужесточили охрану: смотрите видео

Несмотря на все предположения российских изданий, пока точно неизвестна причина, почему на кладбище ужесточились меры безопасности.

По состоянию на утро 29 августа в храме заявили, что отпевания сегодня не будет, однако перед входом дежурит полиция. Также известно о патрулировании территории кладбища. Там даже моют асфальт.

Из-за патрулирования Серафимского кладбища на Богатырском проспекте образовалась пробка. "Разрулить" ее вышли регулировщики.

Любопытно, что патрулирование началось и на Северном кладбище, где тоже могут состояться похороны одного из вагнеровцев. Журналистов не пропускают ни на Серафимское кладбище, ни на Северное.

Смерть Пригожина: основное