Ровно через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнера" упал самолет с Пригожиным на борту. В Белом доме убеждены, что судно сбили, однако оставляют открытым вопрос, как это было сделано.

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Байден о гибели Пригожина

Как пишут Sky News со ссылкой на американского лидера, пока в США считают, что Пригожин погиб в авиакатастрофе, причина которой пока неизвестна.

Джо Байден прокомментировал судьбу руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, заявив, что США пытаются точно определить, как был сбит его самолет,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено: в американской разведке на днях предположили, что самолет мог упасть в результате взрыва на борту. Однако это всего "предварительные результаты расследования".

Обратите внимание! Байден комментировал смерть Пригожина сразу после его смерти 23 августа. Тогда глава Соединенных Штатов сказал, что не может сказать точно, что произошло, однако он не удивлен. "Я занимался спортом последние полтора часа", – констатировал американский лидер. Первая реакция Байдена на смерть Пригожина: видео C-SPAN

Самолет могла сбить российская ПВО