Ровно через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнера" упал самолет с Пригожиным на борту. В Белом доме убеждены, что судно сбили, однако оставляют открытым вопрос, как это было сделано.
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Байден о гибели Пригожина
Как пишут Sky News со ссылкой на американского лидера, пока в США считают, что Пригожин погиб в авиакатастрофе, причина которой пока неизвестна.
Джо Байден прокомментировал судьбу руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, заявив, что США пытаются точно определить, как был сбит его самолет,
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено: в американской разведке на днях предположили, что самолет мог упасть в результате взрыва на борту. Однако это всего "предварительные результаты расследования".
Самолет могла сбить российская ПВО
- В Financial Times писали: не исключено, что самолет с Пригожиным "неудачно приземлился" из-за того, что его сбила российская противовоздушная оборона. Также там не сомневаются, что это была спланированная операция Кремля.
- Аналитики убеждены, что за этим стоит лично президент Владимир Путин. Хотя в своей речи он решил рассказывать в основном о том, каким "был хорошим" Евгений Пригожин и "сколько хорошего" он сделал для России.
- Есть основания утверждать, что это убийство является местью за мятеж Пригожина против военного руководства Кремля 23 июня 2023 года. Во всяком случае, отрицать связь между этими событиями – бессмысленно.