Американского лидера встретили журналисты, пока он занимался спортом. Именно в такой обстановке президент США прокомментировал события в России.

Обратите внимание Гибель Пригожина: у Зеленского отреагировали на падение самолета предводителя ППК "Вагнера"

Что сказал Байден

Джо Байден отметил, что не знает, что точно случилось в России, учитывая, что в США на тот момент было утро. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что совершенно не удивлен из-за гибели Пригожина.

Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. Я занимался спортом последние полтора часа,

– сказал Байден.

В то же время издание ABC News сообщило, что Байден проинформирован о событиях в России. Кроме того, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон заявила, что чиновники следят за сообщениями об авиакатастрофе.

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Пригожин погиб в авиакатастрофе

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. На борту находились 10 человек – 3 члена экипажа и 7 пассажиров, среди которых военный преступник, террорист и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. В Росавиации подтвердили гибель обоих, а российские СМИ говорят, что поисковая операция завершена и все тела найдены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил техники безопасности".

Между тем в России опасаются нового мятежа вагнеровцев. В Ростове-на-Дону и Белгороде все силовые структуры подняли по тревоге. Стоит отметить, что во время мятежа в июне вагнеровцы захватили Ростов в считанные часы.