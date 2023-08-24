Американського лідера зустріли журналісти, поки той займався спортом. Саме в такій обстановці президент США і прокоментував події в Росії.

Зверніть увагу Загибель Пригожина: у Зеленського відреагували на падіння літака ватажка ПВК "Вагнера"

Що сказав Байден

Джо Байден відзначив, що не знає, що точно трапилося в Росії, з огляду на те, що в США на той момент був ранок. Водночас глава Білого дому підкреслив, що абсолютно не здивований через загибель Пригожина.

Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. Я займався спортом останні півтори години,

– сказав Байден.

Водночас видання ABC News повідомило, що Байдена поінформували про події в Росії. Крім того, речниця Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Уотсон заявила, що чиновники стежать за повідомленнями про авіакатастрофу.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Пригожин загинув в авіакатастрофі

23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. На борту було 10 осіб – 3 членів екіпажу та 7 пасажирів, серед яких воєнний злочинець, терорист та керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і його права рука Дмітрій Уткін. У Росавіації підтвердили загибель обох, а російські ЗМІ кажуть, що пошукова операція завершена і всі тіла знайдено.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "порушення правил техніки безпеки".

Тим часом у Росії побоюються нового заколоту вагнерівців. У Ростові-на-Дону та Бєлгороді всі силові структури підняли по тривозі. Варто відзначити, що під час заколоту у червні вагнерівці захопили Ростов за лічені години.