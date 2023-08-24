Об этом издание сообщает со ссылкой на американского чиновника, пообщавшегося с журналистами на условиях анонимности. Если это так, то гибель Пригожина – спланированная операция со стороны российского руководства.

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Российская ПВО сбила самолет Пригожина

Чиновник утверждает, что, вероятнее всего, самолет Пригожина сбили ракеты российской ПВО. То есть по всей вероятности, что руководитель вагнеровцев получил те боеприпасы, которые просил, только не так, как он этого ожидал.

Хотя этот же чиновник заявил, что присутствие Пригожина на борту разбившегося самолета подтвердить и опровергнуть не могут.

Путин не берет пленных,

– заявил чиновник.

Факт причастности российского ПВО не доказан, однако эта версия существует с первых минут после аварии. Если действительно российские ракеты стали причиной аварии, то это довольно показательная ситуация – ПВО россиян не может справиться с беспилотниками в Москве, но расправляется со своими с самолетами.

Путину выгодна смерть Пригожина

В июне 2023 года Евгений Пригожин устроил мятеж, обвиняя военное руководство России в попытке уничтожить его частную военную компанию. Эти события унизили Путина не только перед россиянами, но и перед всем миром, ведь показал, насколько слаба власть диктатора. Вагнеровцы без особого труда захватили два города с населением более миллиона человек в каждом и через несколько часов дошли до Московской области. Если бы не договоренности Пригожина и Лукашенко, в результате которых руководитель наемников остановил мятеж, то вагнеровцы точно дошли бы до столицы. В Москве тогда готовили все к уличным боям.

Пригожин мог стать политическим конкурентом для Путина на фоне всех событий, поэтому вполне вероятно, что его лишились по приказу диктатора.

Тем временем все силовые структуры Ростова-на-Дону и Белгорода подняли по тревоге. Очевидно, это связано с тем, что в России боятся нового мятежа, который может повлечь за собой гибель террориста Пригожина.