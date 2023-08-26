Рівно через два місяці після заколоту ПВК "Вагнера" впав літак з Пригожиним на борту. У Білому домі переконані, що судно – збили, однак залишають відкритим запитання, як це було зроблено.
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Байден про загибель Пригожина
Як пишуть Sky News з посиланням на американського лідера, поки у США вважають, що Пригожин загинув в авіакатастрофі, причина якої поки невідома.
Джо Байден прокоментував долю керівника "Вагнера" Євгена Пригожина, заявивши, що США намагаються точно визначити, як було збито його літак,
– йдеться у матеріалі.
Окрім того, там зазначено: в американській розвідці цими днями припустили, що літак міг впасти, внаслідок вибуху на борту. Проте це всього "попередні результати розслідування".
Літак могла збити російська ППО
- У Financial Times писали: не виключено, що літак з Пригожиним "невдало приземлився" через те, що його збила російська протиповітряна оборона. Також там не сумніваються, що це була спланована операція Кремля.
- Аналітики переконані, що за цим стоїть особисто президент Владімір Путін. Хоча у своїй промові він вирішив "не палитися" та розповідати здебільшого про те, яким "був хорошим" Євгеній Пригожин та "скільки доброго" він зробив для Росії.
- Є підстави стверджувати, що це вбивство є помстою за заколот Пригожина проти військового керівництва Кремля 23 червня 2023 року. У будь-якому разі, заперечувати зв'язок між цими подіями – безглуздо.