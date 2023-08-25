23 серпня, рівно через два місяці після заколоту, було збито літак з Пригожиним на борту. Немає сумніві у тому, що за цим стоїть особисто Путін. Експерти пишуть, що він так і не зміг пробачити "Вагнеру" повстання, зокрема, його промова про це свідчить.

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Знищення групи "Вагнера"

Як пишуть в Інституті вивчення війни, усунення центрального керівництва "Вагнера" унеможливлює боротьбу ПВК проти міноборони Росії та фактично веде до припинення її існування.

Власне, слід згадати, що такі кроки з боку оборонного відомства ворожої держави упродовж цих місяців мали на меті упокорити ПВК:

створення інших приватних військових компаній, які вербували у свої лави вагнерівців;

скорочення виплат бійцям, через відмову Кремля платити Білорусі за розміщення "Вагнера" на своїй території;

Аналітики зазначають, що ПВК була на вершині своєї "незалежності" під час боїв за Бахмут, а після повстання 23 червня лише намагалася зберігати подобу самостійності.

Усунення центрального керівництва "Вагнера", ймовірно, припиняє будь-які засоби, що залишилися, аби ПВК діяла незалежно від російського міноборони.

Залишається незрозумілим, чи має намір Кремль, щоб група "Вагнера"повністю розпалася, чи має намір відновити її як набагато меншу організацію, повністю підпорядковану російському міноборони.

Зверніть увагу! На думку Інституту вивчення війни, існує також третій варіант відновлення Вагнера як квазінезалежної організації під керівництвом нового командира, лояльного до Кремля. Однак він найбільш малоймовірний.

Некролог від Путіна

Президент Росії Владімір Путін 24 серпня виголосив коротку промову, яку присвятив Пригожину, "Вагнеру". У ній він намагався усім своїм виглядом показати, що пробачає збройне повстання.

Путін сказав, що у Пригожина "важка доля", він зробив "серйозні помилки". Він зазначив, що знав його від початку 1990-х років. Також Путін заявив, що Пригожин досягнув необхідних результатів і для себе, і для спільної справи. Зокрема, він нібито виконав те, що просив диктатора.

В Інституті вивчення війни пишуть, що слова кремлівського карлика були, на перший погляд, досить схвальним щодо дій Пригожина – Путін намагався утримуватись від натяків стосовно того, що ватажок вагнерівців його зрадив.

Водночас з підтексту зрозуміло, що лояльність Пригожина протягом багатьох років було недостатньою, аби компенсувати "серйозну помилку" – заколот проти Кремля.

"Очевидно, Пригожин не мав наміру усунути Путіна під час повстання у червні, а натомість вважав себе лояльним до Путіна, намагаючись змусити його звільнити російське військове керівництво. Він недооцінив, наскільки серйозно його повстання особисто принизило Путіна. Пригожин також, очевидно, переоцінив цінність власної лояльності до президента Росії", – йдеться у зведенні від аналітиків.

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Засідання ради ПВК