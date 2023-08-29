Російські ЗМІ пишуть, що на Серафимському цвинтарі у Санкт-Петербурзі неочікувано посилили охорону. Це одне із місць, де могли б поховати засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який нещодавно загинув під час авіакатастрофи, передає 24 Канал.

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Дата похорону все ще невідома

Пригожин зробив Україні подарунок на День Незалежності та загинув напередодні ввечері, але дата прощання достовірно поки що невідома. За інформацією росЗМІ, воно може пройти вже 30 серпня з попередньою панахидою у Москві.

У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про дату та час похорону Пригожина.

Такі рішення завжди ухвалюються разом із родичами і насамперед, звичайно, ґрунтуються на рішенні родичів,

– сказав Дмитро Пєсков.

Дати відповідь на питання, чи буде Путін на похороні Пригожина він теж не зміг, адже "невідомо, як буде проходити прощання".

Водночас відомо, що 29 серпня пройдуть похорони мінімум одного вагнерівця – Валерія Чекалова. З ним попрощаються на Північному цвинтарі.

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Попри всі припущення російських видань, поки точно не відома причина, чому на цвинтарі посилили безпекові заходи.

Станом на ранок 29 серпня у храмі заявили, що відспівування сьогодні не буде, проте перед входом чергує поліція. Також відомо про патрулювання території цвинтаря. Там навіть миють асфальт.

Через патрулювання Серафимського кладовища на Богатирському проспекті утворився затор. "Розрулити" його вийшли регулювальники.

Цікаво, що патрулювання почалися й на Північному кладовищі, де теж можуть відбутися похорони одного із вагнерівців. Журналістів не пропускають ні на Серафимський цвинтар, ні на Північний.

Російські ЗМІ пишуть, що на пІвнічне кладовище приїхав "Мерселес" Альони Можар, яка була пов'язана з Пригожиним. Вона відповідала за забезпечення харчування найманців.

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