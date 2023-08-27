Личности всех 10 человек установлены. Они соответствуют заявленным в полетном листе.

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Что известно о гибели Пригожина

Вокруг его смерти много домыслов и конспирологических версий. Так, некоторые уверены, что он выжил, ведь когда-то уже были сообщения об авиакатастрофе его самолета, но тогда Пригожина не было на борту. Те, кто верит в его гибель, убеждены: Пригожина убил Путин – конечно, не сам, а отдал приказ своим приспешникам убрать неугодного конкурента, как делал это уже не раз.