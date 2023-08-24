"Украинские спецслужбы легко могут убить всех", "вино со взрывчаткой" и взрыв в небе – такие версии гибели Пригожина предлагают россияне. Все ждут дальнейшего развития событий.
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"Украинский след"
Есть три версии гибели Пригожина:
- взорвали по приказу Путина;
- Пригожина убили его некие враги;
- взорвали иностранные спецслужбы.
Некоторые пропагандисты однозначны: "Это теракт ко Дню Независимости". По их мнению, "великие начальники", то есть Путин и Шойгу, не занимаются местью. У них якобы есть важные дела: "много реальных проблем и много реальных врагов". Следовательно, это точно Украина. Интересно, что пропагандист написал: для Путина Пригожин уже не проблема. Оговорка?
Также, по непостижимой логике россиян, подтверждением "украинского следа" является то, что погибли "ни в чем не повинные люди, в том числе пилоты". Пропагандисты убеждены: такое могли совершить только украинские спецслужбы, а вот россияне никогда бы не сделали такого с россиянами. Подрыв домов в Чечне – 99 напомнить?
Теракт или ПВО
Журналист Денис Казанский обращает внимание, что пропагандисты начинают разгонять удобный им нарратив о теракте. Мол, самолет был взорван изнутри. Тем временем "провагнеровские" каналы пишут, что это работа ПВО. В пользу версии об уничтожении самолета Пригожина из ПВО свидетельствуют характерные звуки, которые слышали очевидцы, и следы на небе.
Прокремлевские СМИ видят в крушении выгоду для Украины и Запада. Это якобы сделали, чтобы "столкнуть лбами" вагнеровцев и российские власти. Взрывчатку будто бы занесли на борт в последний момент в ящике с вином. Это должен быть подарок. (Ничего себе подарок, побольше бы таких!)
А вот в отчете воинской части, где стоит ПВО, из которой, вероятно, сбили самолет, лаконичны: "в небе произошел взрыв".
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Последние новости о гибели Пригожина
- Российский государственный телеканал "Россия 24" подтвердил смерть Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы.
- Силовиков Ростова и Белгорода подняли по тревоге. В России боятся нового мятежа.
- Михаил Подоляк указывает, что Пригожин сам виноват в своей гибели. Поверив Путину, он подписал смертный приговор. Цена ошибки в поединке с диктатором – жизнь.