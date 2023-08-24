"Украинские спецслужбы легко могут убить всех", "вино со взрывчаткой" и взрыв в небе – такие версии гибели Пригожина предлагают россияне. Все ждут дальнейшего развития событий.

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"Украинский след"

Есть три версии гибели Пригожина:

взорвали по приказу Путина;

Пригожина убили его некие враги;

взорвали иностранные спецслужбы.

Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашем телеграме.

Некоторые пропагандисты однозначны: "Это теракт ко Дню Независимости". По их мнению, "великие начальники", то есть Путин и Шойгу, не занимаются местью. У них якобы есть важные дела: "много реальных проблем и много реальных врагов". Следовательно, это точно Украина. Интересно, что пропагандист написал: для Путина Пригожин уже не проблема. Оговорка?

Также, по непостижимой логике россиян, подтверждением "украинского следа" является то, что погибли "ни в чем не повинные люди, в том числе пилоты". Пропагандисты убеждены: такое могли совершить только украинские спецслужбы, а вот россияне никогда бы не сделали такого с россиянами. Подрыв домов в Чечне – 99 напомнить?

Это любопытно! Пропагандисты резюмируют: "Украинские спецслужбы могут легко убить всех". Так и пишут прямым текстом. Хорошо, что боятся!

Теракт или ПВО

Журналист Денис Казанский обращает внимание, что пропагандисты начинают разгонять удобный им нарратив о теракте. Мол, самолет был взорван изнутри. Тем временем "провагнеровские" каналы пишут, что это работа ПВО. В пользу версии об уничтожении самолета Пригожина из ПВО свидетельствуют характерные звуки, которые слышали очевидцы, и следы на небе.

Прокремлевские СМИ видят в крушении выгоду для Украины и Запада. Это якобы сделали, чтобы "столкнуть лбами" вагнеровцев и российские власти. Взрывчатку будто бы занесли на борт в последний момент в ящике с вином. Это должен быть подарок. (Ничего себе подарок, побольше бы таких!)

А вот в отчете воинской части, где стоит ПВО, из которой, вероятно, сбили самолет, лаконичны: "в небе произошел взрыв".

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