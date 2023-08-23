Об этом сообщают российские СМИ, Впоследствии в Росавиации обновили список находившихся на борту людей и подтвердила наличие там Пригожина, информирует 24 Канал

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В Росавиации обновили список находившихся на борту людей

В российские компании подтвердили, что на борту самолета находились 10 человек, среди которых 7 были пассажирами, а 3 – членами экипажа. Также там подтвердили, что на воздушном судне во время полета находились Евгений Пригожин и его правая рука – Дмитрий Уткин.

В частности, среди погибших пассажиров числятся имена и фамилии:

Сергей Пропустин;

Евгений Макарян;

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов;

Дмитрий Уткин;

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин;

Алексей Левшин;

Рустам Каримов;

Кристина Распопова.

В Росавиации также отметили, что выполнение полета самолета Embraer-135 производилось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. То есть никаких нарушений в его полете – не было.

Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашем телеграме.

О перемещении Пригожина знал только один человек

Российские пропагандисты подчеркивают, что о перемещении Евгения Пригожина знал только его заместитель Валерий Чекалов, тоже погибший на борту самолета. В частности, именно он управлял транспортной логистикой

Этот человек отвечал за все перемещения и транспортную логистику главы вагнеровцев. При этом пропагандисты говорят, что он не имел отношения к службе безопасности.

Кроме того, Чекалов был одним из тех, кто отвечал за поставку боеприпасов. К тому же, как правило, Чекалов и Пригожин летали разными бортами, но на этот раз он находился в одном самолете.

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