Об этом сообщил российский телеграмм-канал "Царьград". Об этом канал сообщил со ссылкой на Росавиацию, предварительно первой заявившую о том, что Пригожин был на борту самолета.

Обратите внимание На российском телевидении подтвердили смерть Евгения Пригожина

Тела руководителей "Вагнера" опознали

Пропагандистский канал утверждает, что самолет, принадлежавший Евгению Пригожину, был взорван. На борту находились 10 человек – 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Среди них, вероятно, были Евгений Пригожин, командир "Вагнера" и правая рука террориста Дмитрий Уткин и личная охрана "повара Путина". В то же время, российские СМИ пишут, что на месте нашли тела 8 погибших.

Также канал утверждает, что тела Пригожина и Уткина узнали и факт смерти подтвержден, но трупы отправляются на экспертизу.

Интересно, что следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за "нарушения техники безопасности".

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Самолет Пригожина могла сбить российское ПВО

Среди версий катастрофы сейчас основными две – подрыв на борту и попадание ракет российской ПВО в самолет. Что касается второй версии, то в ее пользу свидетельствуют кадры падения самолета, на которых видны следы ПВО, хотя эта информация не подтверждена.

23 июня Евгений Пригожин объявил поход на Москву из-за конфликта с военным руководством России. Однако из-за вмешательства самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Пригожин согласился остановить свой мятеж.

После этого руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что хоть против Пригожина закрыли все возбужденные уголовные дела, однако российская ФСБ получила приказ ликвидировать руководителя преступной ППК "Вагнера".

Следует отметить, что по данным расследования, которое Gulagu.net опубликовала в апреле этого года, Пригожин лично отдавал приказы казнить украинских военнопленных с особой жестокостью и снимать это на видео. Позже видео некоторых казней появлялись в сети.