Про це повідомив російський телеграм-канал "Царьград". Про це канал повідомив з посиланням на Росавіацію, яка попередньо першою заявила про те, що Пригожин був на борту літака.

Зверніть увагу На російському телебаченні підтвердили смерть Євгенія Пригожина

Тіла керівників "Вагнера" упізнали

Пропагандистський канал стверджує, що літак, який належав Євгенію Пригожину, підірвали. На борту було 10 осіб – 3 членів екіпажу та 7 пасажирів. Серед них, ймовірно, були Євгеній Пригожин, командир "Вагнера" та права рука терориста Дмітрій Уткін та особиста охорона "кухаря Путіна". Водночас російські ЗМІ пишуть, що на місці знайшли тіла 8 загиблих.

Також канал стверджу, що тіла Пригожина та Уткіна упізнали та факт смерті підтверджений, але трупи відправляють на експертизу.

Цікаво, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через "порушення техніки безпеки".

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Літак Пригожина могла збити російська ППО

Серед версій катастрофи зараз основними є дві – підрив на борту та влучання ракет російської ППО в літак. Щодо другої версії, то на її користь свідчать кадри падіння літака, на яких видно сліди від ППО, хоча ця інформація не підтверджена.

23 червня Євгеній Пригожин оголосив похід на Москву через конфлікт з військовим керівництвом Росії. Однак через втручання самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка Пригожин погодився зупинити свій заколот.

Після цього керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що хоч проти Пригожина закрили усі порушені кримінальні справи, та все ж російська ФСБ отримала наказ ліквідувати керівника злочинної ПВК "Вагнера".

Варто відзначити, що за даними розслідування, яке Gulagu.net опублікувала у квітні цього року, Пригожин особисто віддавав накази страчувати українських військовополонених з особливою жорстокістю та знімати це на відео. Пізніше відео деяких страт з'являлися в мережі.