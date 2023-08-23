Крім прокремлівського телеканалу різні російські телеграм-канали та ЗМІ з посиланнями на "вагнерівців" також повідомляли про ліквідацію терориста. Інформація про ліквідацію правої руки терориста Дмітрія Уткіна поки не підтверджена, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Літак Пригожина розбився у Тверській області: момент падіння потрапив на відео

Пригожин усе

Євгеній Пригожин – терорист та військовий злочинець, керівник терористичної організації ПВК "Вагнера", яка відзначилася у повномасштабній війні проти України. Зокрема найманці Пригожина штурмували місто Бахмут.

За даними Gulagu.net, Пригожин особисто віддавав накази страчувати українських полонених та знімати це на відео. Кадри особливо жорстоких страт потім з'являлися у мережі.

Військовий злочинець міг би відповідати за свої злочини перед трибуналом, однак розбився на літаку в Тверській області.

Пригожина могли ліквідувати

Попередньо існують дві версії аварії літака, який належав Пригожину – вибух на борту або ж робота російської ППО. Поки жодна з них не підтверджена, однак кадри, на яких видно момент аварії, більше схиляють до версії про ППО.

Якщо це справді так, то можна стверджувати, що Пригожина ліквідували російські війська. Воно і не дивно, адже ще після заколоту Пригожина та оголошення "походу на Москву", який провалився для "Вагнера", керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російська ФСБ отримала наказ на ліквідацію терориста.

Цікаво, що російський слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "порушення техніки безпеки".

"Шойгу, Герасимов, де боєприпаси?"

Євгеній Пригожин мав тривалий конфлікт з військовим керівництвом Росії – міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником генштабу Валєрієм Герасімовим. Керівник "вагнерівців" тривалий час готував заколот, причиною якого називали бажання посилити власний вплив. Пригожин звинувачував Шойгу і Герасимова у тому, що його найманці не отримують боєприпаси і тому гинуть, натомість сам терорист накопичував зброю.

23 червня Пригожин звинуватив російське військове керівництво в нібито ударі по таборі "вагнерівців" та оголосив про "похід на Москву". За даними західної преси, Пригожин хотів взяти у полон Шойгу та Герасимова. Однак у ситуацію втрутився самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко і в результаті перемовин Пригожин дав наказ вагнерівцям відступати, а заколот зупинився.