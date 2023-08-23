Пользователи сети сразу "взорвались" мемами, чтобы проиллюстрировать это событие. 24 Канал собрал самые яркие и делится в этом материале.
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Поздравления на "концерте Кобзона"
Только Евгений Пригожин записывал новые видео, вероятно, из Африки, где его наемники могли проходить учения, как 23 августа стало известно о его возможной гибели в России.
В России мог разбиться самолет, где предположительно находился Евгений Пригожин / Телеграмм "Крымский ветер"
Пользователи сети в первый же час отличились креативом и даже поделились "эксклюзивными" кадрами падения самолета.
Более того – даже получили не менее "эксклюзивные" фото "всех пассажиров" борта. Напомним, подобных персонажей видели во время обысков дома вожака вагнеровцев.
Пользователи сети предполагают возможных "пассажиров" самолета / Телеграмм "Крымский ветер"
Факт относительно точной гибели Пригожина пока не подтвержден, но по данным российских СМИ, его близкое окружение не может связаться с террористом. Возможно, он действительно уже слушает концерт Кобзона.
Зрительский зал Кобзона постоянно пополняется / Телеграмм "Крымский ветер"
Ввиду одиозности фигуры Пригожина некоторые пользователи сети поставили под сомнение его вероятную гибель.
О предположительной смерти Пригожина заявляют российские СМИ / Телеграмм "Бро скинул мем"
А вот некоторые даже успели посочувствовать пропутинской певице Валерии – жене Иосифа Пригожина. Именно с ним немного перепутали вожака вагнеровцев.
Пользователи перепутали Пригожиных / Телеграмм "Крымский ветер"
Вероятная гибель Евгения Пригожина: что известно
- Прошло ровно два месяца после неудачного похода Евгения Пригожина на Москву и именно 23 августа стало известно о его вероятной гибели.
- Так, российский журналист Андрей Захаров сообщил, что главарь вагнеровцев вылетел из Африки в Россию, на борту был весь командный состав ЧВК "Вагнера".
- К вечеру 23 августа пропагандисты федерального канала "Россия24" заявили в эфире, что Пригожин умер. Между тем, так называемые российские СМИ сообщают, что Владимир Путин срочно покинул Курск, где принимал участие в торжествах по случаю годовщины битвы на Курской дуге.