Пользователи сети сразу "взорвались" мемами, чтобы проиллюстрировать это событие. 24 Канал собрал самые яркие и делится в этом материале.

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Поздравления на "концерте Кобзона"

Только Евгений Пригожин записывал новые видео, вероятно, из Африки, где его наемники могли проходить учения, как 23 августа стало известно о его возможной гибели в России.

В России мог разбиться самолет, где предположительно находился Евгений Пригожин / Телеграмм "Крымский ветер"

Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашей телеграмме.

Пользователи сети в первый же час отличились креативом и даже поделились "эксклюзивными" кадрами падения самолета.

Более того – даже получили не менее "эксклюзивные" фото "всех пассажиров" борта. Напомним, подобных персонажей видели во время обысков дома вожака вагнеровцев.

Пользователи сети предполагают возможных "пассажиров" самолета / Телеграмм "Крымский ветер"

Факт относительно точной гибели Пригожина пока не подтвержден, но по данным российских СМИ, его близкое окружение не может связаться с террористом. Возможно, он действительно уже слушает концерт Кобзона.

Зрительский зал Кобзона постоянно пополняется / Телеграмм "Крымский ветер"

Ввиду одиозности фигуры Пригожина некоторые пользователи сети поставили под сомнение его вероятную гибель.

О предположительной смерти Пригожина заявляют российские СМИ / Телеграмм "Бро скинул мем"

А вот некоторые даже успели посочувствовать пропутинской певице Валерии – жене Иосифа Пригожина. Именно с ним немного перепутали вожака вагнеровцев.

Пользователи перепутали Пригожиных / Телеграмм "Крымский ветер"

Вероятная гибель Евгения Пригожина: что известно