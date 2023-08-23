Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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По предварительным данным, разбился бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Отмечают, что борт принадлежал Евгению Пригожину. Кроме того, сообщают, что на борту находился и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Есть информация, что последний раз самолет Пригожина зафиксировали в 15:11. Впоследствии он исчез с радаров.

Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера вагнеровцев Пригожина – в нашем телеграме.

Российские телеграм-каналы также сообщают, что самолет сбил сама российская ПВО. Перед падением самолета очевидцы слышали два мощных взрыва. Также известно, что у самолета отвалились крыло и стабилизатор.

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Пока информация о присутствии Евгения Пригожина на борту нуждается в подтверждении, однако ведущие российские СМИ утверждают о смерти "повара Путина". Кроме того, российский журналист Андрей Захаров сообщил, что 23 августа Пригожин вылетел из Африки в Россию. По его данным, на борту был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

Заметим, что сегодня, 23 августа, прошло два месяца от мятежа Пригожина.

Стоит также добавить, что второй самолет Евгения Пригожина на данный момент маневрирует над Москвой и ведет себя неестественно. Борт также вылетел из Подмосковья. Отмечают, что самолет двигается в сторону аэропорта.

Что известно о последнем местонахождении Пригожина