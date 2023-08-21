Главарь вагнеровцев записал очередное отвратительное видео 24 Канал. Он рассказал, что температура вокруг +50, все, как будто любят его террористы. Хотя все мы хорошо знаем: как только становится по-настоящему жарко, вагнеровцы сбегают.

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Пригожин заявил, что вагнеровцы делают Россию "еще более великой". Хотя, казалось бы, куда больше. Она уже и так составляет конкуренцию крупнейшей в мире помойной яме. Кроме того, главарь вагнеровцев подчеркнул, что Африку делают еще более свободной.

Как выяснилось до конца видео, Пригожин ищет себе "богатырей". Очевидно, ему мало пакетизированных. Что ж, их всегда может стать больше.

Пригожин неожиданно всплыл: смотрите видео из сети

Ранее предполагали, что Пригожин – уже ликвидирован

Евгений Пригожин затеял мятеж, который длился один день. Вожак вагнеровцев хотел дойти до Москвы, однако что-то пошло не так, и Пригожин пошел обратно. Предполагали, что после такого он либо арестован, либо ликвидирован.

Впоследствии в сети показали фото с саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. На них "красовался" Пригожин. Однако предполагали, что фотографии могут быть сфабрикованы.