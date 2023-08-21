Ватажок вагнерівців записав чергове огидне відео, інформує 24 Канал. Він розповів, що температура навколо +50, все, як начебто люблять його терористи. Хоча всі ми добре знаємо: як тільки стає по-справжньому спекотно, вагнерівці тікають.

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Пригожин заявив, що вагнерівці роблять Росію "ще більшою". Хоча здавалося б, куди більше. Вона вже й так складає конкуренцію найбільшій у світі помийній ямі. Окрім того, ватажок вагнерівців наголосив, що Африку роблять ще вільнішою.

Як з'ясувалося до кінця відео, Пригожин шукає собі "богатирів". Вочевидь, йому мало пакетизованих. Що ж, їх завжди може стати більше.

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Раніше припускали, що Пригожин – вже ліквідований

Євгеній Пригожин затіяв заколот, який тривав аж один день. Ватажок вагнерівців хотів дійти до Москви, однак щось пішло не так, і Пригожин пішов назад. Припускали, що після такого він – або заарештований, або ліквідований.

Згодом у мережі засвітили фото з саміту Росія – Африка у Санкт-Петербурзі. На них "красувався" Пригожин. Однак припускали, що світлини можуть бути сфабриковані.