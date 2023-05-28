Окупанти так і не змогли досягти успіхів на Бахмутському напрямку, попри голосні заяви про "взяття" міста. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

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Злочинці будуть покараними

Сергій Череватий пояснив, що вагнерівці поводять себе як щурі, які тікають із корабля, який тоне.

Це знакова подія!

– переконаний він.

Свою втечу окупанти намагаються розтягнути у часі, тому ЗСУ будуть і надалі уважно стежити за пересуваннями сил ворога.

"Для нас одне завдання – бити їх всіх, не зважаючи на те, чи це будуть вагнерівці, чи підрозділи регулярного війська, чи підрозділи інших ПВК", – зосередив увагу Череватий.

Для українських захисників усі вони – це ті, хто прийшли на нашу землю вбивати, калічити й завдавати шкоди нашому народу.

Для них варіантів небагато – смерть, каліцтво або втеча,

– додав він.

Окупанти мають бути впевнені у тому, що ЗСУ знайдуть, як влаштувати їхню подальшу долю.

Чи можуть у Бахмут зайти нові резерви

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що росіяни, зіштовхнувшись із українським військом, одразу зрозуміли, хто насправді яка армія світу.

Якби ПВК "Вагнера" найближчими днями не вийшов, то був би знищений дощенту,

– зауважив він.

Вихід вагнерівців із Бахмута – це ніщо інше як втеча, латентна капітуляція, щоб зберегти залишки свого військово-політичного впливу. У росіян головною проблемою наразі є особовий склад.

"Вони тягнуть все. що можна: і БАРС, і територіальні війська, і різноманітні ПВК. Зараз у них ноу-хау – роти "Шторм-Z" із людей з проблемами із законом", – пояснив він.

За словами Череватого, навіть такі резерви не врятують ситуацію, бо всі ці банди непридатні до наступальних дій, але дуже добре заточені до мародерства та інших злочинних дій на українській землі.

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