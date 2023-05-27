Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Захисники України продовжують контролювати деякі частини Бахмуту. Зокрема, наші війська контролюють околиці Бахмута у Південно-Західній частині в районі "Літак".

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У загальному підсумку бойових дій на Сході станом на зараз ворогу не вдається просуватись вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни,

– заявила заступниця міністра.

Активність ворога у Бахмуті знижена

Вона наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно наступав, але вцілому наступальна активність знижена.

"Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах", – додала Ганна Маляр.

Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

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Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на Півночі та Півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач,

– пояснила заступниця очільника оборонного відомства.

За її словами, зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що ворог проводить заміну та перегрупування війська: "намагаються посилити власні спроможності".

Зверніть увагу! В ISW підтвердили, що найманці ПВК "Вагнера" продовжують відступати з Бахмута. Аналітики вважають що російським регулярним військам буде складно замінити їх на позиціях у місті.

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