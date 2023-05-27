Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Защитники Украины продолжают контролировать некоторые районы Бахмута. В частности, наши войска контролируют окрестности Бахмута в Юго-Западной части в районе "Самолет".

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В общем итоге боевых действий на Востоке по состоянию на сегодняшний день врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины,

– заявила заместитель министра.

Активность врага в Бахмуте понижена

Она подчеркнула, что на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена.

"Враг сделал ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев – ни в городе, ни на флангах", – добавила Анна Маляр.

Враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

ВСУ тоже не ведут активного наступления: выполняют другие задачи

Мы крепко держим занятые ранее командные высоты на Севере и Юге Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач,

– объяснила заместитель главы оборонного ведомства.

По ее словам, снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что враг производит замену и перегруппировку войска: "пытаются усилить собственные возможности".

Обратите внимание! В ISW подтвердили, что наемники ЧВК "Вагнера" продолжают отступать из Бахмута. Аналитики считают, что российским регулярным войскам будет сложно заменить их на позициях в городе.

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