Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также считает, что решение ВСУ бороться в Бахмуте в течение долгих месяцев – правильно, несмотря на то, что битва стоила жизни многих солдат.

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Бахмут – наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны,

– объяснил секретарь СНБО.

По словам Данилова, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города, однако важно помнить, что "Бахмут сыграл большую роль в этой войне".

А вот относительно того, что наемники "Вагнера" покидают территорию города, Данилов заметил, что это не означает их выход из поля боя.

Это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках, – отметил Данилов.

Секретарь СНБО не уточнил о каких направлениях речь, но таким образом намекнул противнику, что Украине хорошо известно, куда именно перегруппируются наемники.

Обратите внимание! В ISW подтвердили 27 мая, что наемники ЧВК "Вагнера" продолжают отступать из Бахмута. Российским регулярным войскам будет сложно заменить их позициями в городе.

Что этому предшествовало

Российские военные из террористической группировки ЧВК "Вагнер", находившиеся в районе Бахмута Донецкой области с начала боев за город, 25 мая начали выходить из города. Об этом предварительно объявил их главарь – Евгений Пригожин.

В то же время повар Путина подчеркнул, что если российским военным будет тяжело, то "Вагнер" оставит здесь тех, кто "имел основную роль в захвате Бахмута".