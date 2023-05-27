Однако сейчас на фронте ситуация складывается так, что вагнеровцы могут выйти из Бахмута в ближайшее время по двум причинам. Такое мнение 24 Каналу озвучил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

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По состоянию на 26 мая, по сообщению бойца, вагнеровцы преимущественно концентрируются в Бахмуте. На ротацию они не выходили, однако в ближайшее время Пригожин их выведет, уверен Ярославский.

Почему Пригожин может покинуть Бахмут

У ЧВК "Вагнера" есть две основные причины выйти из города Бахмута.

Во-первых, эта группировка практически полностью выбита. По военным законам, если в бригаде или полке есть менее 40% личного состава, то полк должен выйти на доукомплектование.

Безусловно, "Вагнеру" из тюрем поставляют живую силу. Но, по нашей информации, у "Вагнера" осталось менее 20% личного состава. Эта Пирровая победа (равносильная поражению – 24 Канал), о которой говорит Пригожин – это потеря всего личного состава,

– добавил военнослужащий.

Во-вторых, благодаря боям в Бахмуте Пригожин уже достиг своей политической цели. Однако если Рамзан Кадыров скажет остаться Пригожину в городе, скорее всего вагнеровцы таки не выйдут. Однако такая ситуация маловероятно.

По словам Ярославского, россиянам очень тяжело будет закрепиться в захваченных частях города, ведь частный сектор не оборудован для ведения боев. Сейчас оккупанты закрепляются в подвалах домов, точнее того, что остались от этих домов.

Если ВСУ будут выбивать "в лобовую" россиян из подвалов – это нанесет большие потери. Даже Пригожин в своих заявлениях сейчас подчеркивает, что ВСУ пытаются оцепить город с левого и правого фланга. Когда это удастся, россияне будут зажаты в котел и их просто уничтожат или они выйдут и оставят все, что туда приволокли.

Военный предположил действия вагнеровцев в ближайшее время: смотреть видео

Разница между вагнеровцами и "регулярщиками"

Военный рассказал, что на Бахмутское направление сейчас заходят группы россиян, которые укомплектованы на 50 – 60% новомобилизованными, которые прошли около 2 месяцев учений. Ярко свою несостоятельность показала 72 бригада России, которая дважды терпела поражение под Бахмутом.

С вагнеровцами было немного тяжелее. Они не жалели своих людей, выходили по 10 – 30 человек группами на наши КСПшки и по факту мы их расстреливали, а они за счет своих жертв выявляли наши позиции для дальнейшего поражения артиллерией или минометами,

– рассказал Ярославский.

К тому же, вагнеровцы – это та группа людей, которая знает, что не вернется назад, их просто расстреляют. Регулярные войска не расстреливают, максимум дают уголовную ответственность, поэтому они бегут. То есть чем больше будет регулярной армии, тем больше шанс, что они под натиском окружения будут убегать из Бахмута.

Почему вагнеровцы не противятся

Военный объяснил, почему вагнеровцы не противятся такому бесчеловечному отношению. В тюрьмах вербуют преимущественно правонарушителей, которым осталось немного, но им угрожают увеличением срока, если те не вступят в ЧВК "Вагнера". Вербуют с условием, что они будут получать 200 тысяч рублей зарплаты: 100 тысяч "на общак", 100 тысяч себе.

То есть они живут под постоянным психологическим давлением, к тому же используют психотропные средства. Ярославский рассказал, что военные ВСУ находили наркотические средства при осмотре уничтоженных вагнеровцев.

Мы были шокированы, когда увидели, как идет группа из пяти человек в полный рост, просто зомбиленд, они даже не приседают, не идут перебежками, просто идут в полный рост и погибают. Я не понимал с начала войны, что это возможно, но это факт. Поэтому давайте отделим: обученые регулярные войска, мобилизованных, которые боятся и вагнеровцев – зэков, у которых безысходная ситуация,

– заметил Ярославский.

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