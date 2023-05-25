О ситуации на Бахмутском направлении во время брифинга рассказал представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович, пишет 24 Канал. По его словам, украинские защитники продолжают развивать успехи на северном и южном флангах Бахмута Донецкая область.
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Украинские бойцы штурмовали позиций россиян на подступах к Белогоровке
Украинские защитники ведут воздушную и радиоэлектронную разведку с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника.
На Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника, его радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы с целью поддержки других подразделений Сил обороны, продолжающих развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.
– сказал он.
Кроме того, представитель Нацгвардии сообщил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества, а на Северском направлении бойцы проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.
Что известно о ситуации на Бахмутском направлении
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 25 мая сообщила актуальную информацию о ситуации в Бахмутском направлении.
- По ее словам, враг артиллерийскими обстрелами пытается остановить наше продвижение по флангам. Также противник подтягивает дополнительные подразделения по флангам для усиления.
- В пригороде Бахмута, как рассказала Маляр, враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут пока остаются вагнеровцы.
- Замминистра обороны сообщила, что наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".