Об актуальной ситуации на утро 25 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:

  • Купянском,
  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Авдеевском,
  • Марьинском направлениях.

Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 района сосредоточения живой силы,
  • 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы,
  • 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • еще 4 важные цели противника.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 205 тысяч захватчиков. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 500 оккупантов.