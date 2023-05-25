За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:
Купянском,
Лиманском,
Бахмутском,
Авдеевском,
Марьинском направлениях.
Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
Север
Восток
Юг
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
2 района сосредоточения живой силы,
4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы,
4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,