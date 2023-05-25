Об актуальной ситуации на утро 25 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области.

Восток

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудар в районе Кисловки.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудар в районе Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и гигантский на Херсонщине и город Херсон.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 района сосредоточения живой силы,

4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы,

4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

еще 4 важные цели противника.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 205 тысяч захватчиков. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 500 оккупантов.