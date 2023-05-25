Да, только за минувшие сутки, 24 мая, наши воины уничтожили еще 500 оккупантов. Таким образом в перегной уже превратили более 205 тысяч российских захватчиков.
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Колоссальные потери страны-террориста
Заметим, что с 24 февраля 2022 года Силы обороны уже уничтожили:
- личного состава – около 205 260 (+500),
- танков – 3795 (+3),
- боевых бронированных машин –7432 (+8),
- артиллерийских систем – 3359 (+20),
- РСЗО – 570 (+0),
- средств ПВО – 327 (+0),
- самолетов – 309 (+0),
- вертолетов – 296 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
- крылатых ракет – 1015 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2),
- специальной техники – 444 (+4).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ