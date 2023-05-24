Инцидент произошел на военных учениях в Ленинградской области России. Получивший разрешение начать стрельбы пилот вертолета Алексей Волчков выпустил три ракеты С-8, которые разорвались очень близко от наблюдателей за учениями. В результате пострадали три человека.
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Что известно о российском пилоте вертолета
Именно благодаря Алексею Волчкову, старшему лейтенанту российских войск, и произошел "непроизвольный выпуск трех ракет С-8" на учениях "Запад-2017", который СМИ страны-оккупанта пытались приуменьшить и скрыть.
Находясь на высоте около 50 метров, при скорости 200 километров в час командиры экипажей получили разрешение от руководства учений "Запад-2017" зайти на боевой курс и подготовиться к стрельбам. В этот момент произошел непроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8,
– написали российские СМИ.
Ракеты взорвались в непосредственной близости к военным, специалистам промышленного комплекса и наблюдавшими за событием журналистам. В результате пострадали не только трое зрителей, но и два военных грузовика.
Об уничтожении вертолета Ка-52 и его пилота стало известно 24 мая. Ка-52 стоит 16 миллионов долларов, и раньше российские пропагандисты утверждали, что уничтожить его очень сложно. Кроме того, за предыдущие сутки, 23 мая, украинские военные ликвидировали 400 окупантов и 21 артсистему.
Потери оккупантов в Украине: последние новости
- На войне в Украине погиб боевик из ППК "Вагнер" Максим Белевич. Его фото случайно попало в российские каналы, где его выдали за погибшего воина ВСУ. Тогда россияне поглумились над мужчиной, однако когда узнали правду, быстро "потерли" сообщения.
- Тем временем оккупанты продолжают нести страшные потери: в Запорожье "двухсотых" и "трехсотых" вывозят пачками. Раненых россиян вывозят во временно оккупированный Мелитополь; там в захваченных школах россияне организовали военные госпитали.
- В Бахмуте Россия уже потеряла более 100 тысяч военных – о невероятных потерях оккупантов заявил президент США Джо Байден, а впоследствии его слова подтвердили и в ГУР Минобороны.