В Белгородской области продолжается операция по "демилитаризации" региона и вражеские телеграм-каналы не устают писать о якобы воюющих там "украинских ДРГ". Дошло до того, что они выдали своего умершего вагнеровца Максима Билевича за украинского диверсанта.

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Обратил внимание на этот факт журналист Денис Казанский. Он констатировал, что оккупанты сначала глумились над "погибшим под Белгородом" Максимом, а когда узнали правду о его смерти под Бахмутом и службе в частной компании "Вагнера", то быстро почистили сообщения.

Над погибшим глумились, насмехались над внешностью, злорадствовали из-за его смерти, пока в какой-то момент не выяснилось, что фото принадлежит не украинцу, а мертвому наемнику ЧВК "Вагнер" Максиму Билевичу, погибшему в Бахмуте. Сразу после этого Z-денегераты бросились стирать свои злорадные посты,

– говорится в сообщении.

Кроме того, журналист опубликовал скриншоты, подтверждающие его слова, и добавил: "А что произошло, олигофрены (малоодаренные – 24 Канал)? Вы же считаете, что издеваться над погибшими – это смешно. Чего же теперь перестали смеяться?".

Как оккупанты глумились над вагнеровцем, думая, что это украинец / скриншоты из телеграм-канала Казанского

Обратите внимание! Информация о якобы причастности украинских военных к "освобождению" Белгорода является полной ложью. В этой операции принимают участие исключительно российские добровольцы.

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