На Бєлгородщині триває операція з "демілітаризації" регіону та ворожі телеграм-канали не втомлюються писати про "українські ДРГ", що нібито там воюють. Дійшло до того, що вони видали свого ж померлого вагнерівця Максима Білевича за українського диверсанта.

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Звернув увагу на цей факт журналіст Денис Казанський. Він констатував, що окупанти спершу глумились над "загиблим під Бєлгородом" Максимом, а коли дізналися правду про його смерть під Бахмутом та службу в приватній компанії "Вагнера", то швиденько почистили дописи.

Над загиблим глумилися, насміхалися над зовнішністю, зловтішалися через його смерть, поки в якийсь момент не з'ясувалося, що фото належить не українцю, а мертвому найманцю ПВК "Вагнер" Максиму Білевичу, який загинув у Бахмуті. Відразу після цього Z-денегерати кинулися стирати свої зловтішні пости,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, журналіст опублікував скриншоти, що підтверджують його слова, та додав: "А що сталося, олігофрени (малообдаровані – 24 Канал)? Ви ж вважаєте, що знущатися з загиблих – це смішно. Чого ж тепер перестали сміятися?".

Як окупанти глумилися з вагнерівця, думаючи, що це українець / скриншоти з телеграм-каналу Казанського

Зверніть увагу! Інформація про нібито причетність українських військових до "звільнення" Бєлгорода є цілковитою брехнею. У цій операції беруть участь винятково російські добровольці.

У "Вагнера" проблеми