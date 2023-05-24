Відповідну думку озвучив секретар РНБО під час телемарафону. За словами Олексія Данілова, низка російських областей не почуватимуться у безпеці доти, поки Україна не здобуде перемогу, передає 24 Канал.
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Брянській і Курській областям приготуватися
На фоні рейду у Бєлгородській області слід очікувати на прориви в інших. Їхні мешканці не матимуть спокою стільки часу, скільки путінський режим здійснюватиме агресію проти нашої держави.
Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того (путінського – 24 Канал) режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці Росії вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги,
– наголосив Данилов.
Зауважимо, що на рейд у Бєлгородській області гостро відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва. За її словами, ще позавчора ніхто не міг уявити собі наступу на Бєлгородщину. І що, мовляв, на фоні цього слід очікувати, що міжнародні партнери нададуть Україні не лише винищувачі F-16, а й ядерну зброю.
Нам складно діагностувати захворювання, від якого страждає Скабєєва. Можемо лиш наголосити на тому, що Україна не причетна до ситуації на Бєлгородщині.
Рейд на Бєлгородщині: яка роль України
- Представник легіону "Свобода Росії", координатор Політцентру, Ілля Пономарьов розповів, як добровольцям вдалося потрапити на територію країни-агресорки. За його словами, цьому посприяла корупція.
- Росіяни буквально розкрали 125 мільйонів доларів, які виділили Пригожину на будівництво оборонних укріплень. Таким чином добровольці змогли практично без перешкод увійти на територію Брянщини.
- Єдиний спротив, на який вони наткнулися, – прикордонники та озброєні формування. І то вони спочатку розбіглися, а після цього взагалі втекли.
- Якщо говорити про роль України у рейді, то вона відсутня. Жодного нашого військового на території Бєлгородської області немає. Так само як і техніки. Вони використовують ту, яку вдалося затрофеїти під час деокупації Харківщини.