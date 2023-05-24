Відповідну думку озвучив секретар РНБО під час телемарафону. За словами Олексія Данілова, низка російських областей не почуватимуться у безпеці доти, поки Україна не здобуде перемогу, передає 24 Канал.

Читайте також "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

Брянській і Курській областям приготуватися

На фоні рейду у Бєлгородській області слід очікувати на прориви в інших. Їхні мешканці не матимуть спокою стільки часу, скільки путінський режим здійснюватиме агресію проти нашої держави.

Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того (путінського – 24 Канал) режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці Росії вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги,

– наголосив Данилов.

Зауважимо, що на рейд у Бєлгородській області гостро відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва. За її словами, ще позавчора ніхто не міг уявити собі наступу на Бєлгородщину. І що, мовляв, на фоні цього слід очікувати, що міжнародні партнери нададуть Україні не лише винищувачі F-16, а й ядерну зброю.

Нам складно діагностувати захворювання, від якого страждає Скабєєва. Можемо лиш наголосити на тому, що Україна не причетна до ситуації на Бєлгородщині.

Рейд на Бєлгородщині: яка роль України